Судья: Ходатайство о новом деле против Навального за оскорбление суда оставлено без рассмотрения

Ко всеобщему удивлению участников процесса по делу Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ судья отказала в ходатайстве прокурора о возбуждении нового дела в отношении политика за оскорбление суда, информирует "Медиазона". Гособвинитель начинает выступать на прениях.

"Ходатайство о новом деле за оскорбление суда преждевременно и оставлено без рассмотрения", - высказала своё решение председательствующая судья Вера Акимова.

Дело о клевете против Навального завели в середине июня 2020 года из-за нелестного комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. Ветеран Игнат Артеменко снимался в этом ролике, его внук позже заявил, что политик оскорбил его деда.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. Оппозиционеру предстоит провести 2,8 года в колонии.