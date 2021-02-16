В России выявили менее 14 тысяч случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявлено 13 233 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимальное значение

Всего нарастающим итогом с начала эпидемии выявлено 4 099 323 случаев заболевания. По данным штаба, умерли от коронавируса еще 459 человек, всего насчитывается 80 979 летальных исходов.

В Петербурге выявлено 1 082 новых случаев заражения. Всего с марта 2020 года зафиксировано 355 278 случаев заболевания, из них в 72 584 пациенты продолжают лечение. По официальным данным, от коронавируса умерли 10 560 петербуржцев, 48 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

Отметим, на заседании правительства Петербурга губернатор Александр Беглов заявил, что город "достойно справился с пандемией", и эпидемиологическая ситуация улучшается. Ранее после крупных протестов в Петербурге он заявлял, что несогласованная акция может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей, но вспышки заболевания не было ни после акции 23 января, ни после протестов 31-го.

В Москве, где больше всего заболевших, зафиксировано еще 1 409 случаев заражения (959 405 всего, 71 043 пациентов болеют сейчас). В Подмосковье, которое на третьем месте – 643 (206 475 заболевших всего, 34 168 продолжают лечение).

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