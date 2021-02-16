Прокурор просит 950 тысяч рублей штрафа для Навального по делу о клевете на ветерана

Столичный Бабушкинский райсуд продолжает изучать дело против Алексея Навального, который обвиняется в клевете на ветерана ВОВ. В частности, прокурор Екатерина Фролова запросила для политика 950 тысяч рублей штрафа, уведомляет "Медиазона".

Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока по делу "Ив Роше", гособвинитель попросила назначить Навальному 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний, однако окончательная "санкция" - штраф в 950 тысяч рублей, поскольку испытательный срок по уже был заменен на реальный без учета этого дела.

"Я прекрасно понимаю, что никакое наказание не восстановит того урона, который был причинен потерпевшему", - с пафосом, отмечают журналисты, произносит Фролова. От своего лица она извинилась перед Игнатом Артеменко за "таких сограждан".

Дело о клевете против Навального было возбуждено в середине июня 2020 года из-за его комментариев к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. Ветеран Игнат Артеменко снимался в этом ролике: его внук позже заявил, что политик оскорбил деда.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. Оппозиционеру предстоит провести 2,8 года в колонии.