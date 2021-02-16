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11:45

"Радио Свобода" оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

фото ЗакС политика "Радио Свобода" оштрафовано на 19,3 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

Мировой суд оштрафовал ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* уже на 19,3 млн рублей из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагентов в материалах, передает ТАСС со ссылкой на представителей Роскомнадзора.

Всего на юрлицо и гендиректора компании составлено 195 протоколов по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента) из-за отсутствия маркировки на информационных ресурсах девяти проектов, включенных в реестр СМИ-иноагентов. Суд рассмотрел 71 протокол, по всем ним вынесено решение о назначении штрафа.

К 10 февраля сумма штрафов для "Радио Свобода" составляла 11 млн рублей после рассмотрения 40 дел. Протоколы на юрлицо и гендиректора составляются параллельно.

"Радио Свобода" ключено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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