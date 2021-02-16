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11:59

В Петербурге вывели из работы 2,8 тысяч COVID-коек: больницы возвращаются к "жизни"

фото ЗакС политика В Петербурге вывели из работы 2,8 тысяч COVID-коек: больницы возвращаются к "жизни"

Петербургские больницы возвращаются к привычной деятельности: медицинские учреждения прекращают приём COVID-больных, оповестили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Так, свыше 1,7 тысяч коек освободились во временном инфекционном госпитале, разбитом в "Ленэкспо", и пансионате "Заря".

В штатном режиме началась функционировать Мариинская больница: в качестве резерва для COVID-пациентов здесь сохранено 92 места.

Из инфекционного коечного фонда детской городской больницы им. Филатова упразднено 198 коек, при этом сохранены 362 койки для юных петербуржцев с коронавирусом.

Вернулись к нормальной деятельности 2 федеральных стационара - это Военно-медицинская Академия им. Кирова и НМИЦ им. Алмазова, где осталось лишь 250 коек для пациентов с COVID-19.

"С 22 февраля к штатному режиму полностью возвращаются Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко. На данном этапе из инфекционного фонда будут выведены более 1,1 тысяч коек", - перечисляют в Смольном.

На сегодняшний день коронавирусных больных принимают 24 петербургских стационара, в которых для пациентов развёрнуто 9578 коек, из которых свободны 3771 (39,4%).


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