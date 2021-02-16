"Адовый фарс": Очередное заседание по делу Навального о клевете перенесено на 20 февраля

В Бабушкинском райсуде Москвы завершены прения по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в котором обвиняют Алексея Навального. Судья Вера Акимова объявила, что следующее заседание состоится 20 февраля в 14:00. Трансляцию вела "Медиазона".

Защита оппозиционера выступила против выбранной даты, поскольку в этот же день назначена апелляция на приговор по замене условного срока на реальный в рамках дела "Ив Роше". Судья, впрочем, замечание проигнорировала и удалилась.

Адвокаты, равно как и сам Навальный, выступили с финальным словом.

В частности, Вадим Кобзев, чья речь была последней, привёл в качестве резюме всего процесса цитату известного политолога Владимира Пастухова, сказавшего следующее: