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16 февраля, 12:57

ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

фото ЗакС политика ЕСПЧ счел несправедливым судебный процесс по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека признал несправедливым судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, на решение ЕСПЧ обратил внимание руководитель "Агоры" Павел Чиков.

ЕСПЧ счел, что присяжные по делу были предвзятыми и нарушили право Тихонова и Хасис на справедливый суд. Судья от России Дмитрий Дедов в особом мнении не согласился с этим решением и отметил, что нет причин применять те же или более строгие критерии к заседателям, чем к профессиональным судьям.

"Мне кажется странным и неприемлемым, что присяжные не могут обсуждать между собой во время перерыва дело, которое они должны знать - им разрешено это делать только во время официальных обсуждений - или читать статьи по делу, опубликованные в газетах или интернете. Это требование должно быть ограничено только запретом присяжным заседателям умышленно искать новые доказательства, которые не были представлены в суде", - указал Дедов.

Никита Тихонов, член националистической группировки БОРН, застрелил Маркелова и Бабурову в центре Москвы 19 января 2009 года. Он был приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис, как его соучастница, получила 18 лет колонии.

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