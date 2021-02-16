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13:21

Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет заключения под стражу главе карельского "Мемориала" (организация признана иностранным агентом) Юрию Дмитриеву, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Историка осудили по статье о насильственных сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, приемной дочери. 

Заседание проходило в закрытом режиме. В зале суда присутствовали только судьи и адвокат историка Виктор Ануфриев. Дмитриев участвовал по видеосвязи из СИЗО. 

Адвокат Ануфриев после вынесения решения сообщил, что он вместе с подсудимым намерены оспаривать приговор и дальше в Верховном суде России. 

 ⁃ Все обвинения необоснованны, они искусственно придуманы, поэтому попробуем в Верховный суд Российской Федерации. [Посмотрим], что он скажет. У него полномочия большие, - сказал Ануфриев.

Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам заключения под стражу. Позже Верховный суд Республики Карелия увеличил срок до 13 лет. 

Следствие считает, что Дмитриев с 2008 по 2016 год фотографировал в обнаженном виде свою приёмную дочь.

По мнению правозащитников, историка преследуют за его деятельность - он открыл и исследовал урочище Сандахмор, где захоронены жертвы политических репрессий.

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