"Начала намекать, что мы не мужчины": Красноярских школьников отругали за нежелание маршировать 23 февраля

В Красноярске одиннадцатиклассник пожаловался на уничижительное отношение учителей после того, как он отказался принимать участие в милитаризованном шествии по случаю 23 февраля, информирует "Проспект мира".

"Я и несколько человек в классе, кто не побоялся высказать свое мнение, отказались от данного мероприятия, на что завуч начала кричать и нести полнейший абсурд, связанный с Великой Отечественной войной, хотя это абсолютно никак не связано, начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса", - поделился деталями диспута юноша.

В этой же школе подобным образом повёл себя и учитель ОБЖ, вспомнивший своё прошлое "на зоне" в разговоре с мальчиками.

"Я извиняюсь, если у него болтается между ног, это не значит, что он мужчина. Это особь мужского пола, которая ведет себя как капризная девочка в определенное время", - высказал мнение педагог.

Говоря о работе в исправительном учреждении, он привёл в пример человека, который "захотел жить с опущенными, чтобы не напрягаться".

После того, как разговор стал общественным "достоянием" учителя ОБЖ отстранили от занятий, а в школу пришли с проверкой.

Днём ранее живущая в Подмосковье старшеклассница рассказала, что её вызвали "на ковёр" к директору после публикации фото в Instagram с фонариком - в честь флешмоба в поддержку Алексея Навального.

"Это была тотальная промывка мозгов, что Россия - самая великая держава в мире, а США ломает голову над тем, как бы нас разорвать на части и поссорить наш дружный народ, свергнуть нашего прекрасного Путина", - делилась деталями диалога девушка.