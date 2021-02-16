Путин встретится с руководителями фракций Госдумы 17 февраля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы состоится 17 февраля, передает ТАСС.

По словам Пескова, на этой встрече Путин в числе прочего может обсудить с лидерами парламентских партий вопросы предстоящего послания Федеральному Собранию, выборы в Госдуму, внешнюю и внутреннюю политику.

"Как правило, встреча с руководителями фракций Госдумы проходит с достаточно свободной повесткой дня, поэтому если кто-то из участников будет предлагать какие-то тезисы к предстоящему посланию, безусловно, глава государства примет эти соображения к сведению", - добавил Песков.

Упомянув об оглашении послания президента Федеральному Собранию, Песков дал понять, что с датой пока в Кремле не определились, и планов на февраль по этому мероприятию нет.