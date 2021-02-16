"Парад будет - это однозначно": В Кремле поведали о планах на грядущее 9 мая

Военный парад по случаю Дня Победы 9 мая в России в текущем году всенепременно пройдет, заверил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков. О других подробностях мероприятия чиновник не поведал, сообщив, что детали станут известны ближе к дате.

"Я пока не знаю [о деталях]. Но то, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет", - приводит высказывание Пескова ТАСС.

Годом ранее 9 мая парад прошёл лишь в Минске и Ашхабаде, в России из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня, соответствующую дату выбрал Владимир Путин, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.