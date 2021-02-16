Суд отклонил иск Пригожина о защите чести и достоинства к Шевченко, Косыгину и "Медузе"

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к журналистам Максиму Шевченко, Илье Косыгину и изданию "Медуза", сообщила координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Напомним, Пригожин требовал от каждого из ответчиков по 5 млн рублей из-за интервью Шевченко изданию "Довод", а также из-за ссылки на "Медузе" на материал о фактах из биографии Пригожина.

В разговоре с "МБХ медиа" Буракова пояснила, что суд отказал в удовлетворении требований Пригожина, поскольку журналисты излагали извесные сведения. Сторона защиты представила приговор Ждановского суда Ленинграда от 1981 года, в которой подтверждалось, что Пригожина привлекали к ответственности по ст. 250 УК РСФСР.

Напомним, Пригожин ранее подал серию исков на 5 млн рублей к оппозиционерам. В том числе – к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Леониду Волкову и другим.