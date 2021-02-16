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14:53

В ХМАО школьники-"силовики" отрабатывали задержания "протестующих" на своих одноклассниках

фото ЗакС политика В ХМАО школьники-"силовики" отрабатывали задержания "протестующих" на своих одноклассниках

Учащиеся нижневартовской общеобразовательной школы №42 в рамках урока профориентации переодевались в "бойцов ОМОН" и "протестующих" - вторых потом "задерживали". Видеозаписью с места событий поделился местный телеканал "Метрополис".

На кадрах ребята, облаченные в "силовиков" со щитами и дубинками выстраиваются в шеренгу в спортзале, а напротив них становятся их сверстники с мячами, мячи по команде летят в "правоохранителей", "провокатора" задерживают.

В разговоре с "МБХ медиа" замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов поведал, что занятия проводились "в рамках профориентации" вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии.

"Там была теоретическая часть, выступали сотрудники Росгвардии и полиции о том, в какие вузы поступать, как требования к кандидатам и так далее. Рассказывали о тяготах службы, о радостях службы, было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали", - уточнил Топоров.

На записи, получившей резонанс в интернете, по словам чиновника, присутствует лишь "одна из практических частей, которую вырвали из контекста".

"Это все было в рамках профориентации, мероприятие шло при участии учеников десятых и одиннадцатых классов", - резюмировал Топоров.

Добавим также, в Красноярске школьников отругали за нежелание маршировать на акции по случаю 23 февраля: педагоги якобы намекали на то, что "они не мужчины".

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