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14:54

Госдума одобрила предложение отменить ограничения по возрасту для госслужащих

фото ЗакС политика Госдума одобрила предложение отменить ограничения по возрасту для госслужащих

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому госслужащим на некоторых должностях, назначаемым президентом, будет позволено работать без ограничения по возрасту, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Этот законопроект внес президент Владимир Путин в конце января. Пока предельный возраст для госслужащих – 65 лет, но Путин предложил продлить этот срок для категорий руководителей "высшей группы должностей" до 70 лет, а в "отдельных случаях" позволить "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" работать и после достижения этого возраста.

В 2019 году Госдума разрешила Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. После этого Виктор Садовничий остался на посту ректора МГУ на пять лет, до 2024 года: в 2019 году ему было 80 лет. Также на должности ректора СПбГУ остался Николай Кропачев, которому на тот момент было 60 лет.

Президент, согласно Конституции, самостоятельно назначает высшее командование Вооруженных сил России, главу Следственного комитета и полпредов.

фото: kremlin.ru

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