Организаторы акции памяти Немцова в Петербурге призвали Беглова не мешать возложению цветов

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал обращение к губернатору о проведении акции памяти Бориса Немцова 27 февраля. Свои подписи под обращением оставили, в том числе, главный редактор "Новой газеты в Петербурге" Диана Качалова, главный редактор "Эха Москвы в Петебурге" Валерий Нечай, координатор штаба Навального в городе Ирина Фатьянова, координатор петербургской "Открытой России" Сергей Кузин и другие.

В обращении к Беглову заявители подчеркнули, что граждане "имеют право возложить цветы в память о Борисе Немцове у Соловецкого камня на Троицкой площади", несмотря на то, что проведение публичных мероприятий в городе до сих пор запрещено в связи с эпидемией коронавируса.

"Граждане будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Предлагаем Вам дать указание органам исполнительной власти Санкт-Петербурга не препятствовать возложению цветов у Соловецкого камня", - говорится в обращении.

Схожее письмо об акции было направлено организаторами акции памяти Немцова в Москве на имя столичного мэра Сергея Собянина. Депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру отмечал, что в Петербурге планируют действовать по такому же сценарию, как и в Москве: возложение цветов без шествия.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Ежегодно в крупных городах страны проходят акции его памяти. В Петербурге несколько раз проводились марши Немцова, однако в последние годы их не удавалось согласовать.

В 2020 году памятная акция также состоялась у Соловецкого камня, однако ее участники организованно прошли к мемориалу общей колонной от метро "Горьковская". На некоторых из них впоследствии составили административные протоколы за выкрикивание политических лозунгов.

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