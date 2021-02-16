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16:02

Депутаты МО "Гавань" попросили Беглова привлечь Росгвардию для уборки снега

фото ЗакС политика Депутаты МО "Гавань" попросили Беглова привлечь Росгвардию для уборки снега

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина, ее заместитель Сергей Кузин и депутат Ольга Фаттуш (все трое избрались от "Справедливой России) 16 февраля попросили губернатора Александра Беглова направлять снегоуборочную технику для уборки улиц, а не для перекрытия дорогу и раздать лопаты росгвардейцам.

В своем обращении мундепы написали, что снег своевременно не убирают с проезжей части и тротуаров. Это, по их словам, может привести к авариям, трудностям в передвижении пешеходов и транспортному коллапсу.

"Считаем, что для уборки больших объемов снега необходимо привлечь Росгвардию. Лопата лучше чем дубинка", - написали авторы письма.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вавилина подтвердила, что на Васильевском острове заметны проблемы с уборкой улиц.

- Безо всякой иронии, я считаю, что молодые ребята из Росгвардии могли бы помочь своему города. Думаю, они способны не только людей бить, - сказала глава МО "Гавань".

Напомним, ранее в комитете по благоустройству заявили, что финансирование работ по содержанию дорог и услуги "по предоставлению грузовых автомобилей с целью обеспечения мер по противодействию терроризму" осуществляются за счет различных статей бюджета. Это было сказано в ответе Комблага на обращении депутата МО "Владимирский округ" Ксении Лавровой о спецтехникой, которой несколько недель подряд по выходным перегораживали улицы, чтобы по ним не прошли демонстранты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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