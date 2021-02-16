Отбывающий арест главред "Медиазоны" Смирнов обратился в ЕСПЧ

Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, ныне пребывающий под административным арестом за ретвит шутки, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, уведомляет "Апология протеста".

В заявлении указывается, что российские власти в деле Смирнова пренебрегли сразу несколькими статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 7 (наказание исключительно на основании закона), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений).

Также главред "Медиазоны" полагает, что было нарушено его право на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста.

Пожаловался Смирнов и на ужасные условия содержания: его, напомним, поместили с осужденными за участие в протестах в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковной деревне Сахарово.

Наконец, в жалобе Смирнов отмечает дискриминацию по половому признаку, так как российское законодательство прямо запрещает назначать административный арест только женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, тогда как у Смирнова на иждивении имеется малолетний ребенок.

Напомним, Смирнова арестовали, усмотрев на его странице в социальной сети призыв к выходу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. Именно так суд оценил перепост изображения, на котором демонстрируется внешнее сходство журналиста с фронтменом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным и вместе с тем указывается время и место не согласованной с властями акции.

Фото: "Медиазона"