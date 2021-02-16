18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

Россия пролонгировала запрет на авиасообщение с Британией до 16 марта

фото ЗакС политика Россия пролонгировала запрет на авиасообщение с Британией до 16 марта

Российские власти решили продлить запрет на авиасообщение с Великобританией вплоть до 16 марта из-за вспышки мутировавшего на просторах туманного Альбиона COVID-19, уведомили в оперативном штабе. На территории РФ пока что подтверждён лишь один случай "проникновения" изменённого штамма вируса.

Изначально предполагалось наложить мораторий на полёты в Британию сроком на одну неделю, однако в штабе сочли резонным пролонгировать запрет вплоть до весны.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - оповестили в оперштабе.

"Британский" штамм коронавируса выявили в Англии в начале декабря. ВОЗ информировало, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций COVID-19. При этом в организации заверили, что новый штамм не приводит к более тяжёлому течению болезни и не повышает смертность от неё. С Британией не контактируют также страны ЕС.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Эргашев заявил о снижении заболеваемости и летальности от коронавируса в Петербурге

20:24 Минюст заявил о невозможности освободить Навального по требованию ЕСПЧ

19:59 РКН составил протоколы о фейках на "Новую газету" из-за материала о провокаторах на протестах 23 января

19:32 Дело историка Дмитриева дошло до Петербурга

19:23 Депутат Госдумы Рашкин обратился в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере и Навальном

18:58 Почти 30 домов на Васильевском острове вынуждены простаивать в холоде из-за ремонта теплотрассы

18:56 Прокуратура с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

18:38 Вологодского активиста арестовали за организацию митинга 31 января из стен спецприёмника

18:33 Муниципал: Бывший член ИКМО "Лахта-Ольгино" возглавил администрацию МО "Аптекарский остров"

18:28 Мосгорсуд оставил в СИЗО оператора ФБК, арестованного за "экстремистские" твиты

18:01 Часовню Троицкого собора восстановят за 18 млн рублей

17:56 Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

17:40 Матери Навального разрешили встречу с ним: в тот же день запретили свидания в СИЗО

17:34 Дело двух чиновников о халатности при разливе топлива в Норильске передали в суд

16:56 Россия пролонгировала запрет на авиасообщение с Британией до 16 марта

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru