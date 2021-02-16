Россия пролонгировала запрет на авиасообщение с Британией до 16 марта

Российские власти решили продлить запрет на авиасообщение с Великобританией вплоть до 16 марта из-за вспышки мутировавшего на просторах туманного Альбиона COVID-19, уведомили в оперативном штабе. На территории РФ пока что подтверждён лишь один случай "проникновения" изменённого штамма вируса.

Изначально предполагалось наложить мораторий на полёты в Британию сроком на одну неделю, однако в штабе сочли резонным пролонгировать запрет вплоть до весны.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - оповестили в оперштабе.

"Британский" штамм коронавируса выявили в Англии в начале декабря. ВОЗ информировало, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций COVID-19. При этом в организации заверили, что новый штамм не приводит к более тяжёлому течению болезни и не повышает смертность от неё. С Британией не контактируют также страны ЕС.