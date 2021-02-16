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17:56

Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

фото ЗакС политика Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект, увеличивающий штрафы по статьям КоАП о неповиновении силовикам на акциях протеста и нарушении финансирования митингов, передает РИА "Новости". 17 февраля этот документ рассмотрит Совфед на заседании.

Сумма штрафов по ст. 19.3 КоАП вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Повторные нарушения участниками митинга – 10-20 тысяч вместо нынешних пяти.

Нарушение требований к финансированию акций тоже будет грозить штрафами. Организаторов акций за нарушение порядка сбора и расходования денег могут наказать на 10-20 тысяч рублей для физлиц, 25-40 тысяч – для должностных, 70-200 тысяч – для юрлиц. Тем, кто жертвует деньги на митинги, за нарушения могут грозить штрафы в 10-15 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч.

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