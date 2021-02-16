Комитет Совфеда поддержал увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект, увеличивающий штрафы по статьям КоАП о неповиновении силовикам на акциях протеста и нарушении финансирования митингов, передает РИА "Новости". 17 февраля этот документ рассмотрит Совфед на заседании.

Сумма штрафов по ст. 19.3 КоАП вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Повторные нарушения участниками митинга – 10-20 тысяч вместо нынешних пяти.

Нарушение требований к финансированию акций тоже будет грозить штрафами. Организаторов акций за нарушение порядка сбора и расходования денег могут наказать на 10-20 тысяч рублей для физлиц, 25-40 тысяч – для должностных, 70-200 тысяч – для юрлиц. Тем, кто жертвует деньги на митинги, за нарушения могут грозить штрафы в 10-15 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч.