Мосгорсуд оставил в СИЗО оператора ФБК, арестованного за "экстремистские" твиты

Мосгорсуд признал законным арест видеооператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского за твит о погибшей журналистке Ирине Славиной, передает "Интерфакс".

Напомним, Пресненский суд Москвы в середине января арестовал Зеленского до 28 февраля. В отношении оператора ФБК возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности).

Поводом для дела стали посты Зеленского в Twitter о самоубийстве Славиной. В них он жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России. В конце января "Мемориал"* признал Зеленского политзаключенным.

*ФБК и "Мемориал" решением Минюста РФ внесены в реестр НКО-иноагентов