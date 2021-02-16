Бывший член ИКМО "Лахта-Ольгино" возглавил администрацию МО "Аптекарский остров"

Муниципальный совет МО "Аптекарский остров" единоглассно избрал главой местной администрации Андрея Бондаренко, следует из решения, опубликованного в спецвыпуске муниципальной газеты.

Депутаты выбирали из четырех кандидатов. Кандидатуру Бондаренко поддержали все семь присутствовавших мундепов. Ни один из прочих претендентов не получил ни одного голоса.

Известно, что Бондаренко представлял "Единую Россию" в составе избирательной комиссии муниципалитета "Лахта-Ольгино". В штат сотрудников администрации МО "Аптекарский остров" он ранее не входил.

Выборы главы местной администрации состоялись 11 февраля, но к 16 февраля новый руководитель так и не был представлен ни на сайте МО "Аптекарский остров", ни в официальной группе "ВКонтакте".

Предыдущий глава администрации МО "Аптекарский остров" Антон Рыбников, по информации ЗАКС.Ру, написал заявление об увольнении в середине декабря. В муниципалитете никак не комментировали его уход. Ранее к работе муниципальной администрации несколько раз предъявляла претензии прокуратура Петроградского района.