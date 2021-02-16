Вологодского активиста арестовали за организацию митинга 31 января из стен спецприёмника

Городской суд Вологды отправил под 8-суточный административный арест лидера локального движения "Вместе" Евгения Доможирова за призывы к участию в протестах в поддержку Алексея Навального, передает "МБХ медиа".

"Меня привлекли за организацию митинга 31 января, хотя я в тот момент находился в спецприемнике. Они посчитали меня организатором за размещенное мною видео, за мой прямой эфир с этим видео, который я вел, когда меня арестовывали 29 января. Я сообщал, что арестован, а значит, приходите на митинг. Они посчитали это все призывами", - поделился Доможиров в разговоре с изданием.

Кроме того, Доможиров объявил голодовку в знак несогласия с постановлением судебной инстанции.

29 января активиста отправили в спецприёмник по аналогичному обвинению из-за "организации акции" в поддержку оппозиционера, которая прошла в Вологде 23 января. Тогда Доможиров вёл трансляцию с заседания суда в своих соцсетях.