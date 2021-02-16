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18:56

Прокуратура с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

фото ЗакС политика Прокуратура с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

Прокуратура Хабаровского края с четвертого раза утвердила обвинительное заключение по делу в отношении художницы Юлии Цветковой, передает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Следственный комитет объявил о завершении следствия по делу Цветковой еще в июне 2020 года. Однако прокуратура трижды возвращала материалы на доследование.

В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки девушки с женскими телами, которые она публиковала в своих группах во "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Ей четырежды предъявляли обвинение.

Также на Цветкову уже после возбуждения уголовного дела составляли несколько протоколов по статьям КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за постов на ее личной странице во "ВКонтакте". Суд вынес решения о штрафе.

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