Депутат Госдумы Рашкин обратился в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере и Навальном

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова телеведущего Владимира Соловьева об Адольфе Гитлере, передает РБК.

В эфире телеканала "Россия 1" Соловьев, говоря о политике Алексее Навальном, сравнил последнего с Гитлером и диверсантом Отто Скорцени. При этом Соловьев отозвался о Гитлере как о "смелом человеке", который участвовал в Первой мировой войне.

Рашкин счел, что эти слова Соловьева нарушают законодательство о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

"Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят", - сказал Рашкин.

Сам Соловьев отрицает, что его высказывания можно раценивать как реабилитацию нацизма. По его версии, он упоминал, что "личная смелость Гитлера" не оправдывает его поступки.