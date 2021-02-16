Дело историка Дмитриева дошло до Петербурга

Кассационный суд в Петербурге 16 февраля рассмотрел дело карельского историка Юрия Дмитриева, которого обвиняют в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетней дочери. В коридоре суда решение ждали более 30 человек: журналисты и группа поддержки. Судя по словам сочувствующих Дмитриеву, они все также уверены в его невиновности и сфабрикованности дела. Судя по их реакции, решение кассационного суда оставить приговор в 13 лет заключения в силе не особо удивили поддерживающих историка.

Третий кассационный суд общей юрисдикции дело главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева рассматривал в закрытом режиме. Слушателей пустили в зал только в самом начале на вводную часть, а затем попросили удалиться, пообещав, что на оглашение приговора всех позовут обратно. В зале остались только судьи и адвокат, историк принимал участие в заседании через видеосвязь из СИЗО-1 в Карелии.

В коридоре дожидаться итогов остались более 30 человек. Основная часть из них - люди, которые пришли поддержать Дмитриева. Одна из них, петербурженка Елена, считает дело против историка "дутым".

- Дело - дутое, человек - святой, ездим поддерживать его, - заявила Елена корреспонденту ЗАКС.Ру.

Остальные члены группы поддержки придерживались аналогичного мнения. По их словам, дело "политическое" и завели его из-за того, что исследования Дмитриева о репрессированных привлекли широкую общественность, в том числе и иностранную.

Историк занимался поиском массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В 1997 году он вместе с исследовательской группой обнаружил захоронение в урочище Сандармох, около города Медвежьегорск. По данным группы, там было убито более 9,5 тысяч человек, среди которых спецпоселенцы, заключенные с Беломоро-Балтийского канала, заключенные Соловецких лагерей и жители окрестных сел. С этим мнением не согласно Министерство культуры Карелии. Ведомство заявило, что факт расстрела в Сандармохе репрессированных заключенных времен Сталина не доказан. Однако в Сандармохе установили памятный мемориал, и туда ежегодно стали приезжать делегации, в том числе иностранные. Дмитриев исследовал и другие захоронения репрессированных, издавал книги памяти со списками расстрелянных и небольшими зарисовками о них.

В 2016 году на историка завели уголовное дело. Его обвинили в создании порнографических фотографий приемной дочери с 2008 по 2015 год. На компьютере историка нашли снимки девочки в обнаженном виде. Дмитриев заявил, что делал фото для органов опеки: чтобы в случае необходимости доказать отсутствие физического насилия над ребенком. Также историк уверяет, что по снимкам отслеживал физическое развитие дочери - у нее наблюдался недовес. Когда девочка выросла, он перестал делать фото, заверил Дмитриев.

Судебное разбирательство шло в течение двух лет. В итоге суд оправдал историка, так как экспертиза не обнаружила в снимках ничего порнографического. Это решение было принято весной 2018 года, но уже летом Верховный суд отменил оправдательный приговор из-за слов приемной дочери историка о том, что она расстроена и озабочена решением суда. Дело отправили на новый пересмотр.

Сейчас Дмитриева обвиняют по нескольким статьям в развратных действиях, изготовлении детской порнографии, хранении оружия (ст.135, ч.3 ст.135, п."в" ч.2 ст.242.2, ч.1 ст.222 УК РФ) и сексуальном насилии над приемной дочерью (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ). По последней статье в июне 2020 года Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы, а в сентябре Верховный суд Республики Карелия увеличил этот срок до 13 лет колонии строгого режима. Рассмотрение обвинений по другим статьям отправлены на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

Защита Дмитриева решила оспорить назначенные 13 лет колонии и отправку дел на пересмотр в кассационном суде. Заседание в суде Петербурга продлилось чуть более часа. Решение коллегия судей оглашала при всех желающих: оставить в силе и приговор в 13 лет колонии, и отправку других дел на пересмотр. Такое решение, кажется, не удивило собравшихся: его поддерживающие приняли в полной тишине, только пару криков "Позор!" раздалось с задних рядов.

В защиту историка неоднократно выступали правозащитники, деятели культуры и политики. В частности, летом 2020 года они выступили с открытым письмом к работникам суда, прокуратуры и следственных органов, под которым подписались 184 человек. В обращении сказано, что истинная причина уголовного преследования Дмитриева в его работе как историка и исследователя:

"Преследование Дмитриева, вторжение в его семью и попытки искалечить судьбы отца и дочери напрямую связаны с борьбой Юрия Алексеевича за историческую память и деятельностью по возвращению имен безвинно погибших в сталинских лагерях".

Защищает своего коллегу и историк Анатолий Разумов. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что не знает человека, который работал с Дмитриевым и сейчас его не поддерживал. Однако в историческом сообществе есть люди, которые выступают против историка, сказал Разумов. По его мнению, причина уголовных дел в том, что Дмитриев занимался исследованием захоронений репрессированных.

- Для меня это совершенно очевидно. Не только Сандармох. Захотели переделать три значимых места памяти: Катынь, Медная и Сандармох. Юра занимался Сандармохом. Если бы его не отодвинули в сторону, им было бы трудно ухватиться за переделку этого места. Это была основная причина, почему это произошло, - считает Разумов.

Речь идет о заявлениях властей и ряда исторических организаций, что в Сандармохе похоронены и те, кого в 20 веке расстреляли военных иностранных государств. Действующая власть не хочет признавать репрессии прошлого и пытается доказать, что "плохими" были и другие, считает Разумов. По его мнению, "переделать" Сандармох не удалось из-за слишком большого резонанса дела Дмитриева.

По информации издания "Проект", за преследованием историка может стоять помощник президента России и бывший генерал ФСБ Анатолий Серышев. Одна из возможных причин - публикация "Мемориалом" списка сотрудников НКВД - "список палачей" - где мог быть указан родственник Серышева, пишет "Проект". Издание отметило, что помощник президента с началом "дела Дмитриева" значительно вырос по карьерной лестнице, а причастные к оправдательному приговору - наоборот.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает, что появление уголовных дел в отношении историка никак не связано с его работой. Попытки доказать обратное - это умышленное введение людей в заблуждение, заявил омбудсмен. Считать Дмитриева политическим заключенным тоже неправильно, сказал Сараев. Он отметил, что историк политикой не занимался.

- Обвинение в какой-то политической предвзятости, мне кажется, придумано с целью не допустить мысль, что руководителем "Мемориала" мог быть человек, с каким-то неправильным или криминальным настоящим, - считает детский омбудсмен. - Для меня история выглядит по-другому, поскольку я может быть более погружен в тему, более знаком с документами, имел возможность общаться и с адвокатом, и с самим ребенком. Для меня это выглядит в чистом виде как уголовное дело, где есть преступник, где есть жертва и где есть справедливый приговор.

Сараев добавил, что удовлетворен решением кассационного суда. Это касается и сохранения приговора к 13 годам колонии, и отправления других дел на пересмотр в городской суд, уточнил омбудсмен.

Адвокат Дмитриева Ануфриев же считает, что приговор для его подзащитного слишком суров.

- Мое мнение как адвоката, как юриста, такого приговора как случилось в апелляционной инстанции, и который сегодня остался, в правовом государстве быть не должно, - заявил Ануфриев журналистам после заседания кассационного суда.

Он сообщил, что решение обязательно будут оспаривать. Следующая инстанция - Верховный суд России, уточнил адвокат.

София Саттарова