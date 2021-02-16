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19:59

РКН составил протоколы о фейках на "Новую газету" из-за материала о провокаторах на протестах 23 января

фото ЗакС политика РКН составил протоколы о фейках на "Новую газету" из-за материала о провокаторах на протестах 23 января

Роскомнадзор уведомил редакцию "Новой газеты" о возбуждении двух административных дел о фейках из-за статьи, в которой шла речь о возможной подготовке провокаторов перед протестами 23 января.

Статья Татьяны Юрасовой, к которой возникли претензии, была опубликована на сайте "Новой газеты" 23 января. В Генпрокуратуре заключили, что из статьи следовало, будто "провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих". В день публикации редакция получила предписание удалить статью – и оперативно сняла материал с публикации.

Теперь Роскомнадзор уведомил "Новую газету" о составлении двух протоколов по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации): в отношении редакции и главного редактора Дмитрия Муратова. По первому протоколу юрлицу грозит штраф до 500 тысяч рублей, по второму – до 100 тысяч должностному. Прокуратура Московской области заявила, что так и не установила фактов "обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках" в санатории "Горизонт", о которых писала "Новая". При эом журналисты настаивают, что правоохранители не пытались получить от них сведения для помощи в проверки и не опрашивали сотрудников редакции.

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