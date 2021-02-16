Эргашев заявил о снижении заболеваемости и летальности от коронавируса в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в городе снижаются все показатели по эпидемии коронавируса, в том числе общая заболеваемость и количество летальных исходов.

По данным Эргашева, общая заболеваемость в городе за последнюю неделю снизилась на 22%, число госпитализаций – на 14,5%. Уровень летальности от коронавируса в Петербурге снизился до 2,9, что почти в три раза меньше показателей первой волны, добавил чиновник.

Также в Смольном заявили, что в стационарах Петербурга, работающих с коронавирусными пациентами, нет перегруза. По данным городского правительства, из всех 9 578 подготовленных коек свободны 3 771 – то есть, 39,4% коечного фонда.

В последнее время в Петербурге фиксируется по 1 тысячи новых случаев коронавируса в день. В самые кризисные времена в декабре-январе этот показатель достигал 3,7 тысяч.

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