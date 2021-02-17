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9:28

Полиция начала проверку после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими" в ХМАО

фото ЗакС политика Полиция начала проверку после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими" в ХМАО

Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу объявило о проведении проверки по факту занятий с "элементами обеспечения безопасности на массовых мероприятиях" в школе № 42 Нижневартовска.

В полиции заявили, что по результатам проверки "будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие".

Накануне стало известно, что в школе № 42 в Нижневартовске в рамках урока профориентации школьники играли роли "протестующих" и "бойцов ОМОНа". На опубликованном видео было видно, что ребята в форме силовиков со щитами и дубинками выстроились в шеренгу в спортзале и задерживали "протестующих", которые в них кидали мячи.

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