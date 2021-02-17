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9:57

Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию

фото ЗакС политика Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов покинул Россию, передает "Новая газета".

Случилось это после того, как Беспалова приговорили к 2 годам и 8 месяцам ограничения свободы, признав виновным в причинении вреда здоровья активитке НОДа Ирине Родзиевской. По мнению Беспалова, суд над ним был "максимально политизированным, прямо белыми нитками видно, что шито".

"При этом у меня есть относительная степень свободы, потому что за такие преступления не осуждают сразу лишением свободы, но суд мне всячески давал понять, что именно оно и будет", - сказал Беспалов.

По его словам, его паспортные данные не внесли в систему "Магистраль", чтобы ограничить его выезд из страны. По словам Беспалова, он находится в Стамбуле.

Во время съемок в апреле 2020 года, которые проводил иркутский штаб Навального, к съемочной группе подошла Радзиевская и стала оскорблять Беспалова. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой он схватил её за руку и вырвал у неё телефон. "Навальнист" подчеркивал, что на видеозаписи отлично виден момент его прикосновения к оппоненту и что таким образом невозможно повредить руку. Однако активиста обвинили в намеренном нанесении травмы.

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