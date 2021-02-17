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10:21

ЗакС отказался обсуждать инициативы оппозиции в защиту пенсионеров и митингующих

фото ЗакС политика ЗакС отказался обсуждать инициативы оппозиции в защиту пенсионеров и митингующих

Депутаты "Единой России" в среду, 17 февраля, в очередной раз отказались рассматривать проекты постановлений Партии роста.

Представители фракции выступают за возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. Другой инициативой они предлагают вернуться к старому возрасту выхода на пенсию: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева назвала пенсионную реформу "крупнейшей социальной ошибкой за последние годы".

- Пенсионеры оказались наиболее ущемленной категорией во время пандемии, - отметила депутат.

Кроме того, представитель "Яблока" Борис Вишневский попросил включить в повестку его законопроект, разрешающий проводить митинги и пикеты на Дворцовой площади, Невском проспекте и у Исаакиевского собора. По его словам, после недавних несанкционированных демонстраций и массовых задержания её участников законопроект стал особенно актуальным.

Единороссы не стали голосовать за включение этих вопросов в повестку.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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