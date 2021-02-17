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11:10

В Коми зафиксировали вспышку африканской чумы свиней и ввели режим ЧС

фото ЗакС политика В Коми зафиксировали вспышку африканской чумы свиней и ввели режим ЧС

В одно из фермерских хозяйств на территории республики Коми проникла африканская чума свиней, вызвав массовое заражение, о чем рассказал глава региона Владимир Уйба в видеообращении, выложенном на сайте его администрации. Очаг инфекции сосредоточен в семи километрах от Сыктывкара. Чума уже унесла жизни тринадцати домашних животных.

"Прошу в связи с этим фермеров, владельцев частных подворий мобилизоваться и ввести внутренний карантин в хозяйствах. Владельцам личных подсобных хозяйств следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничительных мероприятий. Вирус очень контагиозный, заразный и живучий даже при низких температурах", - отметил чиновник.

По его словам, ветеринары уже выполняют все, что от них требуется, и, в частности, специалисты пытаются установить происхождение инфекции, поскольку республику она посетила впервые в истории. На территории трех муниципальных районов, включая столицу, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Впервые опасный вирус, в острой форме убивающий до 100% заболевших свиней и кабанов, в России выявили в 2007 году. Ученые до сих пор не исключают возможности его передачи человеку, хотя такого прецедента не имеется.

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