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11:12

В Петербурге появится закон о порядке распоряжения госсобственностью

фото ЗакС политика В Петербурге появится закон о порядке распоряжения госсобственностью

Законодательное собрание в среду, 17 февраля, утвердило в первом чтении проект закона "О порядке управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ подготовили парламентские комиссия по городскому хозяйству и комитет по законодательству. Председатель комитета Денис Четырбок заявил, что система учёта и управления собственностью нуждается в новом законодательном импульсе.

Законопроект, в частности, разграничивает полномочия между законодательной и исполнительной ветвями региональной власти. Так, городской парламент сможет принимать законы и следить за их исполнением, а также осуществлять "иные полномочия в сфере управления и распоряжения собственностью", допустимые законодательством.

Представитель КПРФ Александр Рассудов предложил дописать также обязанность Смольного отчитываться перед Заксобранием об эффективности использования городской собственностью.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что парламенту предлагается отвести слишком мало полномочий. Он призвал переписать законопроект ко второму чтению.

Беспартийный Максим Резник напомнил, что у Заксобрания была возможность инициировать парламентское расследование по вопросу сноса СКК "Петербургский". Однако подконтрольный единороссам комитет по законодательству ЗакСа делать это отказался.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключал микрофон во время выступлений обоих оппозиционеров. В частности, Резник без звукоусиления говорил о подземной хоккейной коробке под дворцом в Геленджике.

Вышедшая следом на трибуну лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что если депутатам и дальше будут отключать микрофон, то ни микрофон, ни парламентская трибуна им будут не нужны.

- Нужен будет только диктофон, - добавила Дмитриева.

Принятый проект закона устанавливает правовые основы, цели и принципы управления и распоряжения городской собственностью.

Отметим, что этот документ был внесен в городской парламент более трех лет назад, в январе 2018 года.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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