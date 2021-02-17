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11:14

Единороссы ЗакСа втроем написали законопроект, исключающий одно слово из документа

фото ЗакС политика Единороссы ЗакСа втроем написали законопроект, исключающий одно слово из документа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Юрий Бочков, Галина Назарова и Денис Четырбок совместно подготовили инициативу, согласно которой необходимо убрать слово "муниципальный" из одного абзаца городского закона "О расчетной единице". ЗакС утвердил документ в первом чтении 17 февраля.

Единороссы предложили заменить фразу "лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы" фразой "лиц, замещающих должности муниципальной службы".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этого требует федеральное законодательство.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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