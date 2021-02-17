Единороссы ЗакСа втроем написали законопроект, исключающий одно слово из документа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Юрий Бочков, Галина Назарова и Денис Четырбок совместно подготовили инициативу, согласно которой необходимо убрать слово "муниципальный" из одного абзаца городского закона "О расчетной единице". ЗакС утвердил документ в первом чтении 17 февраля.

Единороссы предложили заменить фразу "лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы" фразой "лиц, замещающих должности муниципальной службы".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этого требует федеральное законодательство.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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