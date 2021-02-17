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11:27

Суд отменил штраф петербурженке за несанкционированную акцию 23 января

фото ЗакС политика Суд отменил штраф петербурженке за несанкционированную акцию 23 января

Петербурженке Софье Няттиевой удалось в Городском суде оспорить 15-тысячный штраф, назначенный ей судом нижестоящей инстанции по "митинговой" статье 20.2 КоАП за активное участие в не согласованном со Смольным протестном мероприятии 23 января. Об этом сообщает "Апология протеста". Дело активистки отправили на новое рассмотрение, о причинах этого решения станет известно позже, после получения ее адвокатом на руки мотивировочной части.

Напомним, что 23 января, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие для пешеходов мостов через Неву, несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального все равно состоялось, поставив городской рекорд по численности. Не менее двадцати тысяч человек протестовало в этот день, успев на время парализовать движение транспорта на Невском проспекте и дойти до Марсова поля.

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