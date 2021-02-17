Матвиенко: Тестирование членов Совфеда на коронавирус впервые не выявило заболевших

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что впервые за время эпидемии коронавируса в России тестирование сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда накануне пленарного заседания не выявило заболевших, передает ТАСС.

"Хочу хорошую новость объявить: по итогам тестирования - а тестирование проходят все сенаторы и сотрудники аппарата - за весь период пандемии впервые не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом", - сказала Матвиенко.

Ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что антитела к коронавирусу имеют более 120 членов Совета Федерации. Матвиенко на пресс-конференции в конце 2020 года сообщала, что к тому моменту 55 сенаторов или переболели COVID-19, или уходили на самоизоляцию.

Матвиенко и сама уходила на самоизоляцию после контакта с коронавирусным пациентом в декабре 2020 года. В январе она заявила, что у нее есть антитела к инфекции.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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