Правительство выделило медучреждениям в регионах дополнительные 25,4 млрд рублей

Региональные больницы и поликлиники, включенные в систему ОМС, получат 25,4 млрд рублей дополнительного финансирования в этом году. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Больше всего средств уйдет в Свердловскую область - более 1,74 млрд рублей. На втором месте - Подмосковье (1,725 млрд рублей), на третьем - Чувашия (1,5 млрд рублей).

"Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС", - говорится в официальном комментарии к документу.

Что касается субъектов РФ на Северо-Западе, то в рамках этого трансферта Псковская область получит 291,5 млн, Мурманская область - 304,5 млн, Калининградская область - 204 млн, Вологодская область - 707 млн, Карелия - 405,1 млн, НАО - 14,3 млн рублей.