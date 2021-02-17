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12:24

Макаров: Мы должны сохранить институт президентства Российской империи

фото ЗакС политика Макаров: Мы должны сохранить институт президентства Российской империи

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал Россию империей. Это произошло на заседании 17 февраля во время обсуждения решения об объявлении благодарности сотрудникам регионального управления Росгвардии.

- Мы должны объединиться, сохранить великий институт – институт президентства Российской империи, - сказал спикер.

Макаров заявил, что нацгвардейцы заслужили слова благодарности за свою выдержку и профессионализм. Также он рассказал о методичках по "цветным революциям" и призвал оппозиционных депутатов прекратить "шакалить" у иностранных консульств.

Ранее спикер ЗакСа дважды за неделю вручал грамоты сотрудникам силовых ведомств: сначала росгвардейцам, затем полицейским.

Беспартийный Максим Резник попросил Макарова остановиться с благодарностями силовикам. Он назвал их "позорными" и "унизительными".

- Если мы будем постоянно благодарить силовиков, драки на улицах будут продолжаться, - заявил Резник.

Его поддержал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Росгвардию он сравнил с Отдельным корпусом жандармов царских времен.

За объявление благодарности проголосовали 37 депутатов, против – восемь, один воздержался.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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