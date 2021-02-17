Путин заявил о недопустимости "ударов по суверенитету России" во время выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы заявил, что российские власти должны обечпечить честные выборы в нижнюю палату парламента и оградить их от попыток внешнего вмешательства, трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24".

Путин заявил, что "граждане России сделают свой выбор", и российские власти обязаны защитить его "от любых попыток внешнего вмешательства".

"Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", — заявил Путин.

Также Путин призвал парламентариев "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог" во время предстоящей избирательной кампании. По его словам, на партиях "большой четверки" ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", которые входят в состав Госдумы – прим. ЗАКС.Ру) лежит "особая, повышенная ответственность".

"Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", — отметил Путин.

Выборы в Госдуму пройдут осенью 2021 года.