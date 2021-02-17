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15:36

Госдума утвердила пять членов нового состава Центризбиркома

фото ЗакС политика Госдума утвердила пять членов нового состава Центризбиркома

Госдума на заседании 17 февраля утвердила кандидатуры пятерых членов в новый состав Центризбиркома, передает РИА "Новости".

Нижняя палата парламента утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, действующих членов ЦИК Антона Лопатина (от ЕР), Евгения Колюшина (от КПРФ), Николая Левичева (от "Справедливой России") и первого замруководителя фракции ЛДПР Александра Курдюмова.

Ранее своих пятерых кандидатов утвердил Совфед: зампреда ЦИК Николая Булаева, действующих членов комиссии Бориса Эбзеева, Евгения Шевченко, главу избиркома Орловской области Людмилу Маркину и главу Красногорска Эльмиру Хаймурзину.

Напомним, в составе ЦИК 15 членов, по пять из них назначают две палаты парламента и президент. Срок полномочий членов комиссии составляет пять лет.

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