Выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, продолжатся до августа

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о специальных социальных выплатах медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными, передает пресс-служба Смольного. Действие документа распространяется на период с 1 января по 31 июля нынешнего года. Первоначально это постановление, разработанное комитетом по социальной политике, было рассчитано на весь 2021 год.

Наибольшее разовое вознаграждение ожидает специалистов с высшим образованием, работающих в лабораторных условиях - 3376 рублей. По 2114 рублей предназначено среднему медперсоналу из лабораторий (2114 рублей), а по 2115 рублей - медикам из стационаров, тоже обладающих законченным высшим образованием. Врачам скорой помощи будут платить по 1730 рублей за смену, среднему медперсоналу из стационаров - 1020 рублей, младшему медперсоналу из лабораторий - 1057 рублей. Остальным категориям медперсонала будут разово перечислять менее тысячи рублей.

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