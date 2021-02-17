Жители Пушкина просят власти сохранить Александровский завод

Движение "Гражданин Пушкин" опубликовало публичное обращение местных жителей к президенту России Владимиру Путину, его администрации, премьер-министру Михаилу Мишустину, губернатору Петербурга, представителю президента в СЗФО Александру Гуцану, а также к торогово-промышленной палате России и к "Объединению строителей Санкт-Петербурга". Они выступают за сохранение здания Александровского завода в городе Пушкин и перевода его земли в другую территориальную зону в "Правилах землепользования и застройки".

Координатор движения "Гражданин Пушкин" Александр Беляев рассказал ЗАКС.Ру, что в 2019 году землю завода перевели в территориальную зону "ТД1-2_2", которая позволяет строить жилые дома. До этого земля была отнесена к общественно-деловой зоне, заявил Беляев. По его словам, местные жители и муниципальные депутаты из МО "Город Пушкин" и МО "Поселок Александровская" направили в комиссию по землепользованию и застройке Петербурга свои предложения - изменить территориальную зону завода на общественно-деловую. На заседании комиссии в январе 2021 года все их предложения были отклонены, сообщил Беляев.

Он напомнил, что в 2015 году ООО "Майлс энд Ярдс Девелопмент" представила свою концепцию по застройке жилыми домами территории завода. Сейчас у местных жителей якобы есть информация о существующих претендентах на приобретение здания и его земли, заявил Беляев.

"При таком раскладе завод может быть уже в этом году полностью снесен, арендаторы производственных цехов будут выкинуты на улицу, многие люди потеряют работу. Потеряет свой дом и детский футбольный клуб "Флагман-София", базирующийся на территории завода - и это при условии катастрофической ситуации с тотальным отсутствием спортивных объектов на территории Пушкинского района", - сообщается в обращении местных жителей.

Там же сказано, что при сносе здания без работы могут остаться около двух тысяч человек, которые сейчас трудятся в расположенных в здании производствах. Также жители опасаются ухудшения транспортной и социальной инфраструктур, добавил Беляев.

Он уточнил, что местные жители намерены отправить обращение во все перечисленные инстанции и депутатам федерального и городского парламентов. Он рассказал, что также начат сбор подписей под петицией за перевод земли Александровского завода в полностью общественно-деловую зону без возможности жилого строительства. На момент публикации материала подписи под петицией поставили 400 человек. Среди них муниципальные депутаты МО "Поселок Шушары" Тимур Туктаров, Илья Смирнов, Валерий Дулеба, Алексей Махров и Ольга Краснова, отметил Беляев.