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16:27

Поморские коммунисты хотят установить в Каргополе памятник Сталину

фото ЗакС политика Поморские коммунисты хотят установить в Каргополе памятник Сталину

Коммунисты из Архангельской области инициировали установку в Каргополе памятника советскому правителю Иосифу Сталину, который в прошлом году нашли спрятанным под землей и привели в презентабельный вид. Идею озвучила секретарь районного отделения КПРФ Вера Клепикова. Хозяин участка, на котором был выкопан монумент, согласился отдать его в дар поклонникам сталинской диктатуры. В отличие от изваяния, само место для установки, на котором настаивают Клепикова и ее единомышленники, существует только на бумаге.

"Это место будет называться Парк воинской славы, а тут — генералиссимус, да еще с ребенком на руках. Куда еще его поместить, как не в парк. Сейчас мы занимаемся постаментом. Мы планируем сами за ним ухаживать, не будем обременять нашу власть. Скорее всего, будет много сложностей, чтобы установить его. Так нельзя поступать с нашей историей, надо беречь ее, какая бы она ни была", - рассказала она региональному изданию 29.ru.

Глава Каргопольского муниципального района и местные депутаты в курсе устремлений коммунистов и открыто против памятника не возражают. В социальных сетях пока дела у КПРФ обстоят хуже: согласно одному из них, против советского вождя в парке выступает значительное большинство участников.

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