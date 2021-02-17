Беглов официально назначил новым главой комитета по образованию Путиловскую

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении на пост главы комитета по образованию Наталии Путиловской, сообщает пресс-служба городской администрации. К работе новый руководитель приступила 17 февраля. Пресс-служба отметила, что ранее Путиловская занимала пост замглавы комитета.

На сайте комитета по образованию Путиловская в качестве заместителя не значилась. Ранее она была заместителем главы администрации Колпинского района.

Информация о том, что Путиловская займет место руководителя комитета, появилась в СМИ утром 17 февраля. Пресс-служба ведомства на звонки ЗАКС.Ру не ответила. Не брали трубки и в секторе по вопросам государственной службы и кадров комитета.

фото: Администрация Колпинского района

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