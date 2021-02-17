Лех Валенса - о Навальном: Моя борьба была проще

Бывший польский оппозиционер, впоследствии получивший Нобелевскую премию мира и ставший президентом своей страны, Лех Валенса рассказал, почему выдвинул на соискание этой премии Алексея Навального. Сопоставляя свою ситуацию 1980-х годов и нынешнюю российскую, польский политик в интервью Znak.com признался, что делал бы примерно то же самое, чем занимается в своей политической карьере Навальный, а еще заметил, что у него самого была более легкая борьба с режимом.

"Все потому, что Россия — это большущая страна. Могу сравнить Польшу с легковым автомобилем. Там есть четыре пассажирских места, и мы можем ехать со скоростью 200 километров в час. Россия — большой грузовик с прицепами. Он не может так быстро двигаться и его нужно вести осторожно. Неосторожное движение может привести к ДТП и много чему навредить", - рассудил Валенса.

По его мнению, Навальный представляет собой настоящего героя и "человека действий", которого нужно поддерживать, оставив на потом споры о деталях программы или личностных качествах.

"Сейчас есть большая проблема в том, чтобы пробудить общество. Чтобы заинтересовать людей разными вопросами. И деятельность Алексея Навального этому хорошо служит. <...> Я хочу сказать, что следует охранять такие жемчужины народа, как Алексей Навальный. Беречь их. Они — та движущая сила, которая помогает менять наш мир", - считает Нобелевский лауреат.

То обстоятельство, что Россия даже не возбудила уголовного дела по факту резонансного отравления Навального прошлым летом, говорит ему о многом.

"Это просто невероятно, что нет даже никакого расследования, нет комиссии, которая этим отравлением занимается. Систему надо менять, чтобы такое не было возможно", - уверен знаменитый поляк.

Отметим, что 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить российского политика, преследуемого по двум уголовным делам, из мест заключения.