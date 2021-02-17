Володин назвал Россию последним островом свободы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента заявил, что Россия осталась последним островом свободы в мире, передает ТАСС.

Об этом Володин упомянул, когда речь зашла о свободе слова и демократии в США, странах Прибалтике и Украине.

"Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все, - сказал Володин в ходе заседания Госдумы. - Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали", - заявил Володин.

Володин заявил, что в Прибалтике "тоже взяли и ликвидировали" коммунистические движения.

"Россия - последний остров свободы. И вы как представитель старейшей оппозиционной партии должны это знать", - подчеркнул Володин, обращаясь к одному из депутатов от ЛДПР.

В рейтинге свободы слова, который ежегодно публикует правозащитная организация "Репортеры без границ", Россия в 2020 году оказалась на 149 месте.