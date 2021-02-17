18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17 февраля, 17:33

Володин назвал Россию последним островом свободы

фото ЗакС политика Володин назвал Россию последним островом свободы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента заявил, что Россия осталась последним островом свободы в мире, передает ТАСС.

Об этом Володин упомянул, когда речь зашла о свободе слова и демократии в США, странах Прибалтике и Украине.

"Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все, - сказал Володин в ходе заседания Госдумы. - Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали", - заявил Володин.

Володин заявил, что в Прибалтике "тоже взяли и ликвидировали" коммунистические движения.

"Россия - последний остров свободы. И вы как представитель старейшей оппозиционной партии должны это знать", - подчеркнул Володин, обращаясь к одному из депутатов от ЛДПР.

В рейтинге свободы слова, который ежегодно публикует правозащитная организация "Репортеры без границ", Россия в 2020 году оказалась на 149 месте.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17 февраля, 18:54 Суд признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН из-за акции в образе Христа

17 февраля, 18:03 Госдума одобрила запрет на публикацию фото нацистских преступников

17 февраля, 17:46 Комиссия Фрунзенского района не разрешила строить храм на месте оборонительного рубежа "Ижора"

17 февраля, 13:45 МВД назвало недопустимым урок в школе в ХМАО со школьниками-"силовиками" и "протестующими"

17 февраля, 12:45 Совфед одобрил введение штрафов за отсутствие маркировки для физлиц-иноагентов

17 февраля, 10:19 The Insider: Владимир Кара-Мурза заявил о слежке после расследования о его отравлении

17 февраля, 9:57 Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию

17 февраля, 9:28 Полиция начала проверку после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими" в ХМАО

16 февраля, 19:23 Депутат Госдумы Рашкин обратился в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере и Навальном

16 февраля, 18:58 Почти 30 домов на Васильевском острове вынуждены простаивать в холоде из-за ремонта теплотрассы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:46 ЗакС и корона Российской империи

20:55 Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января

20:21 ПАРНАС получила от московской мэрии отказ в проведении марша Немцова

19:52 В России вновь стало дорожать "замороженное" в цене подсолнечное масло

19:17 Союз журналистов Петербурга выселяют из Дома журналиста на Невском

19:15 "Финская" история Резника и Вишневского

18:56 Левые силы в Москве проведут акцию 23 февраля в формате встречи с депутатами

18:54 Суд признал законным отчисление активиста Крисевича из РУДН из-за акции в образе Христа

18:31 Глава Минюста назвал грубым вмешательством требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

18:21 На ликвидацию свалки в Шушарах понадобится более двух лет

18:03 Госдума одобрила запрет на публикацию фото нацистских преступников

17:59 В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

17:46 Муниципал: Комиссия Фрунзенского района не разрешила строить храм на месте оборонительного рубежа "Ижора"

17:33 Володин назвал Россию последним островом свободы

17:28 Лех Валенса - о Навальном: Моя борьба была проще

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru