Комиссия Фрунзенского района не разрешила строить храм на месте оборонительного рубежа "Ижора"

Комиссия по землепользованию и застройке Фрунзенского района отказалась выдать разрешение представителю компании "Просторы-2" Павлу Сергееву на строительство религиозного объекта в парке Героев-пожарных, сообщил глава муниципального образования №72 Павел Швец. Заявка предполагала возможность создания храма на месте оборонительного рубежа "Ижора" времен блокады, где местные жители создают музей под открытым небом.

Швец рассказал, что за время общественных обсуждения со 2 по 8 февраля комиссия получила одно обращение от МО "№72" и 158 обращений от физических лиц, из которых только 97 признаны местными жителями. Большинство из последних высказалось против разрешения на строительство храма, сообщил глава МО №72. По его словам, три члена комиссии также не захотели выдавать разрешение, "за" было четыре человека, остальные шесть воздержались.

"Таким образом, комиссия не согласовала Павлу Сергееву разрешение на строительство церкви на Димитрова. Считаю, что это было сделано совершенно оправданно, т.к., согласно п.1 ст. 39 Градостроительного кодекса, обращаться за такими разрешениями может только "физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства", - подытожил Швец.

Окончательное решение по заявке должна принять городская комиссия по землепользованию и застройке. Дата очередного заседания пока не известна.

Ранее Швец рассказал, что общался с настоятелем храма Дмитрия Солунского отцом Даниилом. Церковь расположена напротив места, где компания "Просторы-2" хочет построить новый религиозный объект. По словам главы МО №72, отец Даниил заверил его, что храм не подавал никаких документов с претензией на участок в парке Героев-пожарных, и не знает, кто инициатор.

ЗАКС.Ру больше недели назад отправил обращения Санкт-Петербургской митрополии и представителю ООО "Просторы-2" Павлу Сергееву с просьбой ответить на ряд вопросов. В частности, издание просило прояснить, кто является инициатором строительства нового религиозного объекта. На момент публикации заметки ответы не поступили.

В заявлении на предоставление земли под религиозные обряды Сергеев среди контактов указал электронную почту, которая также указана в контактах управляющей компании ООО "СП-импост". ОРганизация входит в группу компаний Steit Development, занимающейся коммерческой недвижимостью, по данным строительного сайта "Канонер".

фото: Муниципальное образование №72

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