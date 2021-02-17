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17 февраля, 17:59

В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

фото ЗакС политика В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

Суд в Петербурге вынес 17 февраля еще одно решение, касающееся распространения анимированных мультсериалов на территории РФ. На этот раз в России запретили аниме "Аки и Сора", посвященное сложным взаимоотношениям родных брата и сестры, передает объединенная пресс-служба судов. 

Несколькими часами ранее Василеостровский районный суд заблокировал доступ к еще четырем аниме: "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты" и "Натюрморт в серых тонах".

Серия аналогичных запретов началась во второй половине января. Претензии к аниме, как правило, связаны с тем, что суд находит контент порнографическим и/или популяризирующим асоциальное поведение, в том числе, насилие.

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