В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

Суд в Петербурге вынес 17 февраля еще одно решение, касающееся распространения анимированных мультсериалов на территории РФ. На этот раз в России запретили аниме "Аки и Сора", посвященное сложным взаимоотношениям родных брата и сестры, передает объединенная пресс-служба судов.

Несколькими часами ранее Василеостровский районный суд заблокировал доступ к еще четырем аниме: "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты" и "Натюрморт в серых тонах".

Серия аналогичных запретов началась во второй половине января. Претензии к аниме, как правило, связаны с тем, что суд находит контент порнографическим и/или популяризирующим асоциальное поведение, в том числе, насилие.