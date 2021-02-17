Госдума одобрила запрет на публикацию фото нацистских преступников

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны, передает "Интерфакс".

Авторы инициативы – глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред Госдумы Петр Толстой. Они предложили приравнять публикацию изображений нацистских преступников к экстремистской деятельности. По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики, они предлагают сделать исключение для тех изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

Отметим, после онлайн-акции "Бессмертный полк" Следственный комитет возбудил свыше десятка уголовных дел о реабилитации нацизма из-за того, что некоторые пользователи публиковали на сайте акции фотографии Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, Андрея Власова. Для некоторых обвиняемых суд окончился штрафами, для других – исправительными работами.

фото: kremlin.ru