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17 февраля, 18:21

На ликвидацию свалки в Шушарах понадобится более двух лет

фото ЗакС политика На ликвидацию свалки в Шушарах понадобится более двух лет

В течение года несанкционированная свалка на Поселковой улице в Шушарах прекратит свое существование, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Вторую свалку, более крупную и проблемную, занимающую территорию между Софийской улицей и Автозаводским проездом, в этом году только начнут убирать. Всего для ее устранения понадобится время до 2023 года включительно: ликвидация должна пройти в три этапа. Два этих объекта занимают площадь свыше 200 тысяч кв. метров.

В течение года профильные чиновники также подготовят документацию, которая необходима для ликвидации еще четырех свалок в Пушкинском районе (две из них - тоже на территории Шушар).

Отметим, что активные жители этого развивающегося района годами добиваются улучшения благоустройства своей территории и регулярно напоминают чиновникам об их обещаниях. Заметным арт-объектом стал "Колумбарий шушарских надежд": инсталляция с перечислением упреков в адрес Смольного. Ликвидация свалок среди них тоже фигурировала.

фото: gov.spb.ru

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