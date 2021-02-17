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17 февраля, 18:31

Глава Минюста назвал грубым вмешательством требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

фото ЗакС политика Глава Минюста назвал грубым вмешательством требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что требование Европейского суда по правам человека невыполнимо, потому что для этого нет правовых оснований в соответствии с российским законодательством, передает РИА "Новости".

"Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", - заявил министр.

По мнению Чуйченко, судьи ЕСПЧ приняли "явно политическое решение", которое может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

"Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона", - убежден глава Минюста.

Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со статьей 39 регламента суда. Эта статья гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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